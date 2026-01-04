GRID Aktie
WKN DE: A3EH8R / ISIN: JP3274160005
|
04.01.2026 06:00:03
Europe’s renewables push slowed by waits for links to grid, operator warns
Speculative ventures are stopping vital projects from getting connections, major European grid operator saysWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!