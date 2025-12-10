GLORY Aktie
ISIN: US37961P1030
|
10.12.2025 13:59:21
Ever Glory to offer 2 million new shares at S$0.64 each ahead of proposed transfer to mainboard
It will raise around S$1.2 million in net proceeds if the offer is fully subscribedWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
