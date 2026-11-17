Evercore Holdings Aktie
ISIN: US50049K2024
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17.11.2026 20:15:02
Evercore: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Evercore (NYSE:EVR) reported record adjusted net revenues, a non-GAAP metric that excludes standard accounting items, of nearly $1.2 billion. Long-term investors should care because advisory market share gains and expanding non-merger advisory businesses drive earnings higher even before private equity dealmaking fully recovers.
Three things management said stand out.
Senior managing directors (SMDs), the partner-level dealmakers who generate client fees, drive advisory revenue for the investment bank. With 50 SMDs still ramping up to full productivity, the firm holds substantial latent earning power within its existing headcount.
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