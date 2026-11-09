EVgo Aktie
WKN DE: A3CTU1 / ISIN: US30052F1003
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09.11.2026 12:10:16
EVgo, Inc. Q3 Loss Climbs
(RTTNews) - EVgo, Inc. (EVGO) revealed Loss for its third quarter of -$20.26 million
The company's earnings came in at -$20.26 million, or -$0.14 per share. This compares with -$12.39 million, or -$0.09 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 1.0% to $91.42 million from $92.30 million last year.
EVgo, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$20.26 Mln. vs. -$12.39 Mln. last year. -EPS: -$0.14 vs. -$0.09 last year. -Revenue: $91.42 Mln vs. $92.30 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 375 M To $ 400 M
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