EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|
20.10.2025 10:16:00
EVN-Aktie leichter: Keine Energieabschaltungen im Winter
Ebenfalls besprochen wurde laut Wieser die angespannte Situation bei von Energiearmut betroffenen Haushalten. Um diese Konsumenten zu unterstützen, steht weiterhin der "EVN Energiehilfe Fonds" zur Verfügung. Die Abwicklung wird von der Caritas der Erzdiözese Wien und Diözese St. Pölten sowie von der Diakonie durchgeführt.
(S E R V I C E - Wohin sich Menschen konkret wenden können: Caritas unter der Hotline 05/1776-300, Montag bis Freitag von 9.00 bis 13.00 Uhr, Diakonie unter energiezuschuss-noe@diakonie.at oder direkt an den Standorten Maximilianstrasse 71 in St. Pölten, Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 11.30 Uhr, bzw. Preinsbacherstraße 14/3 in Amstetten, Donnerstag von 10.00 bis 13.00 Uhr.
Die EVN-Aktie notiert in Wien zeitweise 0,20 Prozent tiefer bei 24,80 Euro.
we/tsk
APA
