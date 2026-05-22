Evogene: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Evogene stellte am 20.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,380 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 86,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at