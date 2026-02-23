Evolution Metals Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Evolution Metals Technologies äußerte sich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,180 USD. Im Vorjahr hatten -0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,020 USD sowie einen Umsatz von 7,00 Millionen USD belaufen.

