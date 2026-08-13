Evolv Technologies A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Evolv Technologies A hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 43,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Evolv Technologies A 32,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at