Evotec erweitert Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb - Aktie steigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Biotech -Konzern Evotec erweitert seine Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb zum Aufbau einer Pipeline an sogenannten Molecular Glue Degraders auf Bereiche außerhalb der Onkologie, in denen ein erheblicher medizinischer Bedarf besteht. Wie der im SDAX und TecDAX notierte Konzern mitteilte, erhält er zudem von Bristol Myers Squibb im Rahmen der Entwicklung dieser Pipeline eine weitere Zahlung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar. Auf der Grundlage potenzieller programmbezogener Meilensteine trage die Erweiterung zum Wert der Transaktion bei.

Die Aktie des im SDAX und TecDAX notierten Konzerns steigt vorbörslich um 5 Prozent.

October 23, 2024 02:41 ET (06:41 GMT)