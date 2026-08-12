Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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12.08.2026 16:47:21
Ex-Marine released and returning to US from Russian prison
A US citizen and former military serviceman has been released after four years in prison in Russia. President Trump said the release was not part of any exchange and expressed appreciation to Russia's Putin.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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