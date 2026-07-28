TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
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28.07.2026 06:31:22
FirstFT: TotalEnergies to benefit from Russian sanctions U-turn
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