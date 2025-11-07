Excelerate Energy A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Excelerate Energy A lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,43 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,350 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 391,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 102,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Excelerate Energy A einen Umsatz von 193,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at