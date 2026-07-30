Exelon Aktie

Exelon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852011 / ISIN: US30161N1019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.07.2026 13:20:13

Exelon Corp Q2 Sales Increase

(RTTNews) - Exelon Corp (EXC) announced a profit for second quarter of $396 million

The company's earnings totaled $396 million, or $0.39 per share. This compares with $391 million, or $0.39 per share, last year.

Excluding items, Exelon Corp reported adjusted earnings of $438 million or $0.43 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.0% to $5.967 billion from $5.427 billion last year.

Exelon Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $396 Mln. vs. $391 Mln. last year. -EPS: $0.39 vs. $0.39 last year. -Revenue: $5.967 Bln vs. $5.427 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.81 To $ 2.91

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Exelon Corp.

mehr Nachrichten