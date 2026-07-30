Exelon Aktie
WKN: 852011 / ISIN: US30161N1019
|
30.07.2026 13:20:13
Exelon Corp Q2 Sales Increase
(RTTNews) - Exelon Corp (EXC) announced a profit for second quarter of $396 million
The company's earnings totaled $396 million, or $0.39 per share. This compares with $391 million, or $0.39 per share, last year.
Excluding items, Exelon Corp reported adjusted earnings of $438 million or $0.43 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.0% to $5.967 billion from $5.427 billion last year.
Exelon Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $396 Mln. vs. $391 Mln. last year. -EPS: $0.39 vs. $0.39 last year. -Revenue: $5.967 Bln vs. $5.427 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.81 To $ 2.91
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Exelon Corp.
|
29.07.26
|Ausblick: Exelon stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.07.26
|S&P 500-Papier Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelon von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.07.26
|S&P 500-Papier Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Exelon-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.07.26
|S&P 500-Wert Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelon von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.07.26
|S&P 500-Titel Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Exelon-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
29.06.26
|S&P 500-Papier Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelon von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.06.26
|S&P 500-Papier Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Exelon-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.06.26