Extendicare präsentierte Quartalsergebnisse

Extendicare hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,28 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,200 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 440,3 Millionen CAD – ein Plus von 22,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Extendicare 359,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at