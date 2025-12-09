ExxonMobil Aktie
WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022
|
09.12.2025 20:21:30
ExxonMobil to slash low-carbon spending by a third
Oil major will cut investment over next five years from $30bn to $20bnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!