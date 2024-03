EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 4,663 Mrd Euro zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 4,663 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 18 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 3,603 Milliarden Euro mehr an Liquidität. Das Geschäft wird zu dem während seiner Laufzeit durchschnittlich herrschenden Hauptrefinanzierungssatz abgerechnet. Das Geschäft wird am 27. März valutiert und ist am 26. Juni fällig. Mit diesem neuen Tender wird ein im Dezember begebenes Refinanzierungsgeschäft abgelöst, das ein Volumen von 1,060 Milliarden Euro hatte.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2024 07:15 ET (11:15 GMT)