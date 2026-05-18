f-code: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

f-code hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

f-code hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 37,74 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 26,35 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 61,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,90 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at