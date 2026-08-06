ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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06.08.2026 04:24:28
F.D.A. Approves Moderna’s mRNA Flu Vaccine
The agency had initially refused to even review the application but reversed course after a public outcry.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu ÅF AB
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14.07.26
|Ausblick: ÅF AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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07.07.26
|Trump signals reversal of Turkey F-35 ban (Financial Times)
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01.07.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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01.05.26
|Governments start daring to say the energy F-words (Financial Times)
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01.05.26
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27.04.26
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22.04.26
|USA: Wie Robert F. Kennedy Jr. deutschen Sauerkraut-Herstellern zum Boom verhilft (Spiegel Online)
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13.04.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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