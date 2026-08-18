Fabrinet Aktie
WKN DE: A0Q2S5 / ISIN: KYG3323L1005
|
18.08.2026 04:58:42
Fabrinet Q4 Income Advances
(RTTNews) - Fabrinet (FN) announced a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $139.26 million, or $3.83 per share. This compares with $87.21 million, or $2.42 per share, last year.
Excluding items, Fabrinet reported adjusted earnings of $149.08 million or $4.10 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 44.7% to $1.316 billion from $909.69 million last year.
Fabrinet earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $139.26 Mln. vs. $87.21 Mln. last year. -EPS: $3.83 vs. $2.42 last year. -Revenue: $1.316 Bln vs. $909.69 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.39 To $ 3.54 Next quarter revenue guidance: $ 1.375 B To $ 1.425 B
Non-gaap net income per share for first quarter in the range of $4.10 to $4.25
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fabrinet
|
16.08.26
|Ausblick: Fabrinet legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: Fabrinet verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Fabrinet
Aktien in diesem Artikel
|Fabrinet
|515,40
|4,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht tiefer aus dem Handel -- DAX letztlich im Minus -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigte sich im Montagshandel schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Verluste. Auch an der Wall Street ging es abwärts. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.