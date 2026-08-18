Fabrinet Q4 Income Advances

(RTTNews) - Fabrinet (FN) announced a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $139.26 million, or $3.83 per share. This compares with $87.21 million, or $2.42 per share, last year.

Excluding items, Fabrinet reported adjusted earnings of $149.08 million or $4.10 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 44.7% to $1.316 billion from $909.69 million last year.

Fabrinet earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $139.26 Mln. vs. $87.21 Mln. last year. -EPS: $3.83 vs. $2.42 last year. -Revenue: $1.316 Bln vs. $909.69 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.39 To $ 3.54 Next quarter revenue guidance: $ 1.375 B To $ 1.425 B

Non-gaap net income per share for first quarter in the range of $4.10 to $4.25