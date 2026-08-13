Facor Alloys legte Quartalsergebnis vor

Facor Alloys veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,13 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,240 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Facor Alloys im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 512,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 0,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at