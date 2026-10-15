Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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15.10.2026 09:47:50
Fact check: Misleading graph about alleged Russian bot activity
Did attacks on Russian data centers reduce bot activity around Germany's AfD? A viral graph claims they did. But it contains significant inconsistencies and provides no evidence to support the claim.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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