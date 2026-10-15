Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
15.10.2026 12:35:27
Fact check: Misleading graph about alleged Russian bot activity
Did attacks on Russian data centers reduce bot activity around Germany's AfD? A viral graph claims they did. But it contains significant inconsistencies and provides no evidence to support the claim.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!