Factset Research Systems Aktie
WKN: 901629 / ISIN: US3030751057
|
31.03.2026 13:13:07
FactSet Research Systems Inc Bottom Line Declines In Q2
(RTTNews) - FactSet Research Systems Inc (FDS) revealed a profit for second quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $133.06 million, or $3.59 per share. This compares with $144.86 million, or $3.76 per share, last year.
Excluding items, FactSet Research Systems Inc reported adjusted earnings of $165.27 million or $4.46 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.1% to $611.02 million from $570.66 million last year.
FactSet Research Systems Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $133.06 Mln. vs. $144.86 Mln. last year. -EPS: $3.59 vs. $3.76 last year. -Revenue: $611.02 Mln vs. $570.66 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 17.25 To $ 17.75 Full year revenue guidance: $ 2.450 B To $ 2.470 B
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Factset Research Systems Inc.
|
30.03.26
|Ausblick: Factset Research Systems stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.03.26
|Erste Schätzungen: Factset Research Systems präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.12.25
|Ausblick: Factset Research Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.12.25
|Erste Schätzungen: Factset Research Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Factset Research Systems Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Factset Research Systems Inc.
|183,05
|2,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX kann Gewinne verzeichnen - DAX mit Plus -- Letztlich mehrheitlich Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone am Dienstag hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.