SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
|
12.12.2025 13:56:00
Fake weddings in Pakistan signal a cultural shift
Henna nights, bold fashion and zero family drama. Pakistan's fake weddings let young people turn tradition into stylish, stress-free celebrations.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
