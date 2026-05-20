GIFT Aktie
WKN DE: A2N7F9 / ISIN: JP3264860002
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20.05.2026 19:53:58
Farage, crypto and the £5mn gift
His rightwing populist Reform UK is uniquely reliant on a crypto billionaireWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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