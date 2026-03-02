Farsoon Technologies A präsentierte Quartalsergebnisse

Farsoon Technologies A hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 CNY gegenüber 0,060 CNY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Farsoon Technologies A mit einem Umsatz von insgesamt 317,9 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 116,18 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 0,160 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,160 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 716,06 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Farsoon Technologies A einen Umsatz von 490,22 Millionen CNY eingefahren.

