Okta Aktie
WKN DE: A2DNKR / ISIN: US6792951054
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24.11.2026 18:30:02
Fastly vs. Okta: Which Technology Stock Is a Better Buy for 2027?
In the rapidly evolving world of cloud computing, businesses must decide between prioritizing content speed or digital security. Investors choosing between Fastly (NASDAQ:FSLY) and Okta (NASDAQ:OKTA) face a similar strategic dilemma.
Fastly operates a high-performance edge platform designed to bring data closer to users, while Okta focuses on identity management to ensure only authorized people access company systems. Both companies play critical roles in modern internet infrastructure, yet they offer very different financial profiles for investors looking at the next few years.
Fastly provides an edge cloud platform that moves data processing closer to users to improve speed and security. It serves customers in media and entertainment, including TikTok, whose usage accounted for nearly 32% of revenue generated by the top 10 clients in the trailing 12 months ended Dec. 31, 2025. Customer concentration in these specific sectors adds a layer of risk to the business.
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