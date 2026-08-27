FATTAL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

FATTAL lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,56 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,31 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,90 Milliarden ILS beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,08 Milliarden ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at