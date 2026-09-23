Biosante Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A1W15D / ISIN: US00182C1036

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23.09.2026 13:20:31

FDA Approves ANI Pharma's Generic Everolimus Tablets

(RTTNews) - ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) said Wednesday that it received final FDA approval for Everolimus Tablets for Oral Suspension, a generic version of Novartis' Afinitor Disperz, which is approved for certain conditions associated with tuberous sclerosis complex (TSC).

IQVIA data for July 2026 showed annual US sales of Everolimus Tablets for Oral Suspension at approximately $123 million.

ANI CEO Nikhil Lalwani said the company remains on track to launch at least 15 new generic products in 2026.

ANI Pharma shares closed at $77.91 on Tuesday, down 1.19%.

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