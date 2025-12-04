Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
|
04.12.2025 04:47:27
FDA Clears Medtronic's Hugo Robotic-Assisted Surgery System For Urologic Procedures
(RTTNews) - Medtronic (MDT) announced that it has received FDA clearance for its Hugo robotic-assisted surgery (RAS) system in urologic procedures, marking a significant milestone in its surgical innovation portfolio. The Hugo system's modular design, integration with the Touch Surgery digital ecosystem, and Medtronic's unique ability to serve across open, laparoscopic, and robotic modalities position the company to expand its presence in the fast-growing robotic surgery market.
The clearance enhances Medtronic's competitive edge, supports adoption of minimally invasive care, and strengthens long-term growth opportunities. With differentiated technology and training capabilities, Medtronic is well-placed to drive value creation for healthcare providers and shareholders alike.
Outside the U.S., the Hugo RAS system has been used in tens of thousands of urologic, gynecologic, and general surgery procedures in more than 30 countries across 5 continents. Medtronic intends to expand the Hugo RAS system's use in the U.S. to additional surgical specialties over time, with indications for general and gynecologic surgical procedures expected to follow the initial urology clearance.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Medtronic PLCmehr Nachrichten
|
27.11.25
|S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medtronic von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.11.25
|S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Medtronic-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.11.25
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
18.11.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 im Minus (finanzen.at)
|
18.11.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
18.11.25
|Handel in New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medtronic-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.11.25
|S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: Hätte sich eine Medtronic-Anlage vor einem Jahr inzwischen rentiert? (finanzen.at)
Analysen zu Medtronic PLCmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Medtronic PLC
|87,22
|-0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKaufimpulse fehlen: ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- US-Börsen schliessen fester -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.