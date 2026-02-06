FDC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

FDC stellte am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 1,74 INR. Im letzten Jahr hatte FDC einen Gewinn von 2,28 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat FDC mit einem Umsatz von insgesamt 4,65 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,64 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 0,13 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at