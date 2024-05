Fedbank Financial Services legte Quartalsergebnis vor

Fedbank Financial Services hat am 29.04.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,83 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fedbank Financial Services 1,21 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,28 Milliarden INR – ein Plus von 23,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fedbank Financial Services 3,47 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 7,22 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Fedbank Financial Services 5,60 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Fedbank Financial Services im vergangenen Geschäftsjahr 16,23 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fedbank Financial Services 11,89 Milliarden INR umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 7,00 INR je Aktie sowie einen Umsatz von 9,94 Milliarden INR festgelegt.

Redaktion finanzen.at