Fehlende Impulse in Frankfurt: SDAX am Nachmittag orientierungslos

Um 15:42 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,00 Prozent auf 14 023,69 Punkte an der SDAX-Kurstafel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 82,199 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,018 Prozent leichter bei 14 021,53 Punkten, nach 14 024,05 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 14 076,46 Punkte, das Tagestief hingegen 13 983,09 Zähler.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 998,85 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 07.10.2024, einen Stand von 14 128,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, den Stand von 13 534,06 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Formycon (+ 9,81 Prozent auf 59,30 EUR), Eckert Ziegler (+ 9,67 Prozent auf 49,68 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,73) Prozent auf 77,80 EUR), flatexDEGIRO (+ 3,04 Prozent auf 15,41 EUR) und 1&1 (+ 2,53 Prozent auf 12,16 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil SÜSS MicroTec SE (-11,98 Prozent auf 46,65 EUR), Befesa (-5,92 Prozent auf 19,85 EUR), STRATEC SE (-4,74 Prozent auf 29,15 EUR), DWS Group GmbH (-2,85 Prozent auf 40,18 EUR) und Stabilus SE (-1,78 Prozent auf 30,40 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 873 417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX hat die DWS Group GmbH-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 8,272 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Schaeffler-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

