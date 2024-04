Ferrari-Aktie tiefer: Barclays senkt Ferrari auf 'Equal Weight' - Ziel 400 Euro

Dank eines sehr guten Geschäftsmix dürfte der Sportwagenhersteller Ferrari starke Resultate vorlegen, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da die Aktie aber in letzter Zeit hervorragend gelaufen sei, werde es nun Zeit für einen Boxenstopp.

Die Ferrari-Aktie verliert an der Börse in Mailand zeitweise 0,28 Prozent auf 387,00 Euro.

LONDON (dpa-AFX Broker)