Fielmann-Aktie springt hoch: Fielmann rechnet nach US-Übernahme mit mehr Umsatz

Die Optikerkette hatte bei der Vorlage der Halbjahreszahlen in der vergangenen Woche bereits eine neue Prognose angekündigt. Der Außenumsatz dürfte 2023 um 13 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro steigen, teilte das Unternehmen nun am Freitag in Hamburg mit. Bislang hatte Fielmann hier ein Plus von sieben bis zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr angepeilt.

Beim operativen Ergebnis werde der Beitrag des US-Geschäfts im laufenden Jahr noch vernachlässigbar sein, sich aber im Jahr 2024 deutlich verbessern, erklärte Fielmann. Für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erwartet das Unternehmen 2023 eine Steigerung um 18 Prozent auf rund 400 Millionen Euro, was im oberen Bereich der bisherigen Prognose eines Wachstums von 9 bis 21 Prozent liegt. Das Vorsteuerergebnis soll ebenfalls um 18 Prozent auf mehr als 190 Millionen Euro steigen.

Fielmann hatte Anfang Juli die Übernahme von SVS Vision und des kanadischen Unternehmens Eyevious Style mit seiner E-Commerce-Plattform Befitting angekündigt und damit den Sprung nach Nordamerika gewagt. Dabei wird SVS Vison den damaligen Angaben zufolge mit umgerechnet rund 105 Millionen Euro bewertet, Eyevious Style mit etwa 35 Millionen Euro - jeweils ohne Barmittel und Schulden.

Für seine mittelfristigen Ziele zeigte sich Fielmann optimistisch. Die Investitionen sollen sich weiter positiv auf das Umsatzwachstum und das laufende Sparprogramm positiv auf die Marge auswirken.

So reagiert die Aktie

Die Aktien der Optikerkette Fielmann haben am Freitag ihre Kursgewinne sukzessive ausgebaut und am späten Mittag den höchsten Stand seit Ende Juli erreicht. Zuletzt stiegen sie um 8,96 Prozent auf 47,20 Euro. Sie durchbrachen damit den Mitte Juli begonnenen Abwärtstrend nach oben. Als Treiber diente eine Prognoseanhebung. Deren Ausmaß fällt laut der DZ Bank allerdings etwas geringer aus als erhofft, weil man sich vermutlich für eine konservative Prognose entschieden habe.

Am Nachmittag stiegen die Fielmann-Titel als klarer Spitzenreiter des Nebenwerteindex SDAX entgegen dem Markttrend um 8,5 Prozent auf 46,98 Euro. Nachdem sie zunächst die 21-Tage-Linie als Signalgeber für den kurzfristigen Trend übersprungen hatten, testen sie mit dem aktuellen Plus nun auch die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend.

Die Optikerkette erwartet nach dem Abschluss der Übernahme des US-Konkurrenten SVS Vision mehr Umsatz für das laufende Jahr. Fielmann hat am Donnerstag die Übernahme vollzogen und wird das US-Unternehmen ab 1. September konsolidieren.

Die Analysten von Alster Research halten den Optiker-Markt generell für attraktiv, dies hätten auch die jüngsten Geschäftszahlen des Wettbewerbers Mister Spex belegt. Die Papiere des Online-Optikers hatten am Donnerstag mit kräftigem Zuwachs auf die Geschäftszahlen reagiert. Vor dem Wochenende notierten sie zuletzt moderat höher.

