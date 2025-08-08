Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart freundlich

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Freitagmorgen fort.

Am Freitag tendiert der SDAX um 09:13 Uhr via XETRA 0,19 Prozent stärker bei 17 325,86 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 87,764 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,219 Prozent auf 17 255,52 Punkte an der Kurstafel, nach 17 293,38 Punkten am Vortag.

Bei 17 325,86 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 253,99 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 1,26 Prozent. Der SDAX stand vor einem Monat, am 08.07.2025, bei 17 824,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.05.2025, wurde der SDAX auf 16 216,27 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 08.08.2024, wurde der SDAX mit 13 550,98 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 24,76 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 183,63 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit thyssenkrupp nucera (+ 2,29 Prozent auf 10,06 EUR), SMA Solar (+ 2,13 Prozent auf 21,14 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 2,02 Prozent auf 16,18 EUR), SGL Carbon SE (+ 1,89 Prozent auf 3,50 EUR) und Schaeffler (+ 1,65 Prozent auf 4,82 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Eckert Ziegler (-2,38 Prozent auf 63,45 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,36 Prozent auf 2,18 EUR), grenke (-1,17 Prozent auf 16,90 EUR), Verve Group (-1,14 Prozent auf 2,60 EUR) und secunet Security Networks (-0,92 Prozent auf 216,50 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die DEUTZ-Aktie aufweisen. 142 626 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Fielmann-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,645 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Im SDAX weist die Verve Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

