HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fielmann nach dem Abgang des Chefs für das USA-Geschäft auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Dieser Wechsel im Management komme recht überraschend, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Schritt führe ferner zu Unsicherheiten hinsichtlich der ehrgeizigen kurzfristigen US-Margenziele und eines reibungslosen Integrationsprozesses der zuletzt von der Optiker-Kette in der Region übernommenen Unternehmen./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





