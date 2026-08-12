Fifth Dist Bancorp präsentierte Quartalsergebnisse

Fifth Dist Bancorp gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 34,35 Prozent zurück. Hier wurden 6,0 Millionen USD gegenüber 9,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at