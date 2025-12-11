CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
|
11.12.2025 13:20:33
Filipino typhoon survivors sue Shell over climate change
Typhoon Rai struck in December 2021, killing over 400 people and leaving hundreds of thousands homelessWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)mehr Nachrichten
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)mehr Analysen
|05.12.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Shell Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|Shell Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Shell Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|Shell Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|Shell Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Shell Neutral
|UBS AG
|05.12.24
|Shell Neutral
|UBS AG
|01.11.24
|Shell Neutral
|UBS AG
|31.10.24
|Shell Neutral
|UBS AG
|08.10.24
|Shell Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CHANGE Inc.
|996,00
|-0,70%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|31,08
|-0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.