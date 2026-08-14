Financial Levers legte Quartalsergebnis vor

Financial Levers ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Financial Levers die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,04 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Financial Levers 37,4 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27,0 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at