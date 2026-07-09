Quantum Computing Aktie
WKN DE: A2NB6G / ISIN: US74766W1080
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09.07.2026 14:51:28
Finma erteilt Ratschläge zu Quantum Computing
Noch gibt es sie nicht: kryptografisch relevante Quantencomputer. Die Finma rechnet aber in den kommenden Jahren mit entsprechenden Entwicklungen und gibt den beaufsichtigten Finanzinstituten schon heute Empfehlungen ab, damit deren Geschäftsprozesse auch dann vor Cyberrisiken geschützt sein werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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