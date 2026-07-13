Firan Technology Group Corporation Aktie
WKN DE: A0CBF9 / ISIN: CA3180931014
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13.07.2026 10:39:05
Firan Technology Group Q2 2026 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu Firan Technology Group Corporation
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07.07.26
|Ausblick: Firan Technology Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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07.04.26
|Ausblick: Firan Technology Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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17.02.26
|Ausblick: Firan Technology Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)