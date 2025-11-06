Firm Capital Mortgage Investment öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Firm Capital Mortgage Investment hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde mit 0,25 CAD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,250 CAD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Firm Capital Mortgage Investment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,9 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at