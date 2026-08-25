First Financial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

First Financial hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,300 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 263,5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 79,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Financial 1,29 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at