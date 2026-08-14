First Gen: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

First Gen hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde mit 0,44 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,440 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

First Gen hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 423,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 633,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at