First Horizon Corp. Turns To Loss In Q3

(RTTNews) - Thursday, First Horizon Corp. (FHN) announced its financial results for the third quarter, reporting a net loss of $94 million, or $0.20 per share, compared with a net income of $254 million, or $0.50 per share, last year.

The company added that these results reflect the impact of strategic actions to further align the balance sheet with its growth priorities.

On an adjusted basis, net income stood at $253 million compared to $263 million in the prior year.

Total revenue declined to $407 million from $889 million in the previous year, mainly due to a provision for loss on the pending sale of mortgage loss.

In pre-market hours, FHN was trading at $22.60, down 0.31 percent on the NYSE.