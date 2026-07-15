First Horizon Corporation Q2 Income Rises

(RTTNews) - First Horizon Corporation (FHN) released a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $260 million, or $0.54 per share. This compares with $233 million, or $0.45 per share, last year.

Excluding items, First Horizon Corporation reported adjusted earnings of $262 million or $0.54 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.9% to $887 million from $830 million last year.

First Horizon Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $260 Mln. vs. $233 Mln. last year. -EPS: $0.54 vs. $0.45 last year. -Revenue: $887 Mln vs. $830 Mln last year.