First Horizon National Aktie
WKN: A0CAN7 / ISIN: US3205171057
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15.07.2026 12:34:13
First Horizon Corporation Q2 Income Rises
(RTTNews) - First Horizon Corporation (FHN) released a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $260 million, or $0.54 per share. This compares with $233 million, or $0.45 per share, last year.
Excluding items, First Horizon Corporation reported adjusted earnings of $262 million or $0.54 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.9% to $887 million from $830 million last year.
First Horizon Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $260 Mln. vs. $233 Mln. last year. -EPS: $0.54 vs. $0.45 last year. -Revenue: $887 Mln vs. $830 Mln last year.
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