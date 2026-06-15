Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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15.06.2026 06:00:07
First movers risk losing out in EU green policy pullback
Companies that acted early to decarbonise now face uncertainty as Brussels waters down climate targetsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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