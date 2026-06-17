Drum Income Plus REIT Aktie
WKN DE: A14UAU / ISIN: GB00BW4NWS02
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17.06.2026 23:49:35
FirstFT: Warsh ushers in new Fed era
Also in today’s newsletter: Mukesh Ambani’s Jio set to file for IPO, and Fed officials tilt towards rate riseWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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