Flat Glass Group legte Quartalsergebnis vor

Flat Glass Group veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,20 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0,070 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Flat Glass Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,66 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,45 Milliarden HKD im Vergleich zu 3,95 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at